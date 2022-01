Prinz Harry & Herzogin Meghan: Spenden-Skandal! Mieser Betrug aufgeflogen

Gute Zwecke? Bei Harry und Meghan wohl Auslegungssache … Nachdem sich der Prinz und seine Ehefrau in England vom Hof gemacht hatten, lösten sie die Stiftung "Sussex Royal" auf und gründeten in den USA die gemeinnützige Organisation "Archewell". Jetzt liegen die ersten Steuer unterlagen vor – und die werfen kein gutes Licht auf die Ex-Royals! Denn wie sich herausstellte, haben Harry und Meghan die Anwaltskosten für die Auflösung von "Sussex Royal" nicht aus eigener Tasche, sondern aus dem Spendentopf bezahlt – immerhin 49 000 Euro!