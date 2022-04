Prinz Harry & Herzogin Meghan: Süße Baby-News! Sie sind überglücklich

Einfach nur Zucker! Prinz Harry geht in seiner Rolle als zweifach Papa sichtlich auf. Seine beiden royalen Sprösslinge Archie und Lilibet sind sein und Ehepartnerin Meghans großer Stolz. Obwohl die beiden Ex-Royals ihre Kinder so gut es geht aus der Öffentlichkeit fernhalten wollen, können sie es sich nicht verkneifen, von Zeit zu Zeit zuckersüße Details über ihre kleine Familie durchsickern zu lassen. So auch jetzt - Harry gibt nun ein süßes Baby-Update zu seiner kleinen Lilibet.