Prinz Harry & Herzogin Meghan: "Titel ausgenutzt"! Das Paar erntet heftige Kritik

Prinz Harry und Herzogin Meghan sind mit ihrer Kritik am britischen Königshaus nicht gerade sparsam. Jetzt müssen sie allerdings wieder einmal einstecken! Skandal-Journalist Piers Morgan wettert dieses Mal gegen die Sussexes und findet: Sie haben ihren Titel schamlos ausgenutzt! Der Hintergrund ist, dass Harry und Meghan ein Menschenrechtspreis verliehen werden soll.

Nachdem Meghan in dem berühmten Interview mit Oprah Winfrey Anfang 2021 der royalen Verwandtschaft Rassismus unterstellte, sollen die Sussexes nun genau dafür ausgezeichnet werden: Da sich Harry & Meghan gegen "strukturellen Rassismus" im britischen Königshaus aufgelehnt haben, sollen sie jetzt den "Robert F. Kennedy Ripple of Hope Award" verliehen bekommen, wie die Nichte des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy, Kerry Kennedy, mitteilte. Piers Morgan sieht das als absoluten Skandal an.

