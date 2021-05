Prinz Harry & Herzogin Meghan: Trennung - Es ist vorbei

Was sich für Harry wie ein Befreiungsschlag anfühlen muss, ist für die britische Monarchie eine Kriegserklärung. Angela Levin ist überzeugt: Die Doku werde ein weiterer "Nagel im Sarg seiner Beziehung zu seinem Vater und seinem Bruder sein. Sie können Harry nicht mehr vertrauen!" Doch ob dem Prinzen das überhaupt noch wichtig ist? Er scheint jede Tür in Richtung Heimat, die noch offen stand, mit voller Absicht zuzuschlagen. Nur noch die eigene Familie, also seine schwangere Frau Meghan und der gemeinsame Sohn Archie (2), zählen noch in seinem Leben – für sie habe er "Entscheidungen treffen müssen", meint er.

Doch die Entscheidung, mit den Royals zu brechen, wird Folgen haben. Zwar kann er für seine wütenden Angriffe nicht offiziell bestraft werden, auch seine Titel "Prinz" und "Herzog von Sussex" kann er nicht verlieren – und damit weiter sein US-Promi-Image pflegen. Aber das Etikett des abtrünnigen Familienverräters wird an ihm haften wie ein Kaugummi an der Schuhsohle. Und: Das werden auch sein Sohn und seine ungeborene Tochter zu spüren bekommen. Die Kinder des Prinzen, der keiner sein wollte und der die Menschen mit Füßen trat, die ihn lieben. In Frieden wollte er nicht gehen, er entschied sich dafür, Hass und Zwietracht zu sähen. Will Harry als Vater so wahrgenommen werden? Will er seinen Kindern mit dieser Art von Konfliktlösung ein Vorbild sein? Dabei ist genau das doch seine wichtigste Aufgabe – ob Royal oder nicht.