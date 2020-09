Prinz Harry & Herzogin Meghan: Unerwartete Enthüllung! Jetzt ist alles anders!

Wie nun eine Quelle gegenüber "Sun" berichtet, soll Harry an seinem Geburtstag (15.09.) ein Video-Date mit seiner Familie in Großbritannien abgehalten haben. Auch Meghan soll dazu beigetragen haben, dass Harry die Zeit mit Prinz Charles und Co. in vollen Zügen genießen konnte: "Meghan hat einen Kuchen gebacken und Harry hat die Kerzen ausgeblasen. Archie hat alle zum Lachen gebracht, als er auch versucht hat, sie auszublasen." Ob sich die Wogen zwischen Meghan, Harry und den Royals wohl wieder etwas glätten werden? Wir können gespannt sein...