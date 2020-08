Prinz Harry & Herzogin Meghan: Unerwartete Rückkehr nach Angebot der Queen!

Wie nun "The Times" aus der Biografie von Harry und Meghan, "Finding Freedom", berichtet, soll die Queen ihrem Enkel versichert haben, dass er in Großbritannien immer willkommen ist. So heißt es: "Während sie beim Bratenessen saßen, machte die Königin Harry klar, dass sie ihn immer bei allem unterstützen würde, was er vorhatte." Die Quelle ergänzt weiter: "Obwohl Harry zu Beginn des Jahres bereits eine zwölfmonatige Probezeit versprochen wurde, war ihr Gespräch auch eine Erinnerung, dass sie immer willkommen sein werden, sollten er und Meghan jemals in ihre Rollen zurückkehren wollen." Ob Harry und Meghan wohl in den nächsten Monaten auf das Angebot der Königin zurückgreifen werden? Wir können gespannt sein...