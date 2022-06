Prinz Harry & Herzogin Meghan wegen ihrer Eheprobleme: Polizei-Einsatz in der Luxusvilla

Die Nachbarn sind verstört und fragen sich: Was passiert dort in der Luxusvilla des Herzogpaares? Denn es ist mittlerweile der zehnte Telefonnotruf, den das Büro des Sheriffs von Santa Barbara County erhalten hat. Hinter vorgehaltener Hand spekulieren Anwohner, dass es sich um häusliche Gewalt handeln könnte. Einige vermuten, dass Meghan Harry verprügeln könnte. Das ist eine ungeheuerliche Behauptung! Wie kommen die Nachbarn nur dazu?

Fakt ist, im Gegensatz zu Harry ist Meghan in der Nachbarschaft unbeliebt. Die Herzogin wird als Störenfried betrachtet, weil sie ständig die Öffentlichkeit sucht und deswegen Schaulustige das sonst so ruhige Wohnviertel belagern. Schlimmer noch, die direkten Nachbarn wurden Zeugen, dass Meghan ständig an Harry herummäkelt. Jetzt will sie ihn sogar in der Survival-Show "Running Wild" unterbringen. Ein Insider verriet, dass Meghan bestimmt, was ihr Ehemann zu machen hat: "Sie war in letzter Zeit besorgt darüber, dass Harry sich in Los Angeles verloren fühlt. Sie versteht, dass es eine große Veränderung für ihn ist. Also versucht sie, sich Projekte auszudenken, die ihm einen Sinn geben."

Armer Harry! Offenbar ist er seiner Frau nicht gut genug. Kommt es deshalb bei den beiden zu den geheimnisvollen Polizei-Einsätzen…?