Prinz Harry & Herzogin Meghan: Zuckersüße Enthüllung! Jetzt ist es raus!

Nach ihrem Austritt aus dem Königshaus betonten Harry und Meghan immer wieder, dass sie sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen wollen. Doch ihr Plan ging in Los Angeles nicht ganz auf. So machte ziemlich schnell die Runde, dass ihr neues Heim in der Stadt der Engel regelmäßig von einer Vielzahl von Paparazzi und Co. belagert wurde. Für Meghan und Harry Grund genug, um ihre Koffer erneut zu packen und nach Montecito umzuziehen. Dort wollen sie endlich ein Leben fern ab des Medienrummels führen - mit Erfolg...