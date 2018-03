Huch, damit hätte wohl niemand gerechnet. Am 19. Mai geben sich Prinz Harry und seine Verlobte Meghan Markle das Jawort. Kaum Verwunderlich also, dass die Briten schon jetzt im absoluten Hochzeits-Fieber sind und kaum ein anderes Thema als die royale Hochzeit besitzen. Doch die neuste Meldung des Paares stellt nun alle Hochzeits-Nachrichten in den Schatten. Eine überraschende Baby-News von Meghan und Prinz Harry sorgt aktuell für jede Menge Aufsehen.

Meghan Markle: Grausame Vorwürfe vor der Hochzeit mit Prinz Harry!

Prinz Harry und Meghan Markle: Roylaer Nachwuchs?

Das Prinz Harry ein Herz für Kinder hat, zeigt er vor allem durch seinen liebevollen Umgang als Lieblings-Onkel von Prinzessin Charlotte und Prinz George. Der Nachwuchs von Prinz William und Herzogin Kate ist absolut vernarrt in den jüngeren Bruder ihres Vaters. Auch das dritte Kind, welches Herzogin Kate und Prinz William im April erwarteten, wird schon jetzt sehnsüchtig von Prinz Harry erwartet.

Wie es jetzt allerdings heißt, will sich Prinz Harry scheinbar nicht nur mit der Rolle als Onkel zufriedengeben. Er und Meghan sollen bereits ihren eigenen Nachwuchs planen...

Prinz Harry und Meghan Markle: Sie wollen ein Baby!

Wie die britische Adelsexpertin Katie Nicholl nun verrät, sollen Prinz Harry und Meghan Markle bereits erste Baby-Pläne geschmiedet haben. So berichtet Katie gegenüber "Entertainment Tonight": "Meine Quellen sagen mir, dass insbesondere Prinz Harry nach der Hochzeit ganz schnell eine Familie gründen will." Aber auch Meghan soll bereit für ein Baby sein. So fügt Katie hinzu: "Meghan ist sehr von Kindern angetan. Sie ist sehr mütterlich und war begeistert, George und Charlotte zu treffen." Wann es soweit sein wird? Wir können gespannt sein…