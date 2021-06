Prinz Harry & Prinz William: Die große Versöhnung! Mama Diana wäre so stolz

Die große Versöhnung

Am Donnerstag wird eine Statue zu Ehren von Prinzessin Diana enthüllt. Endlich werden die Brüder wieder gemeinsam öffentlich zu sehen sein. "Im Palast sind alle sehr nervös", verrät ein Palast-Insider im Gespräch mit "Bild". "Dieser Termin ist protokollarisch ein Minenfeld! Da muss auf so viele Befindlichkeiten Rücksicht genommen werden."

Zumindest gehen die Brüder nach den Streitigkeiten der letzten Monate endlich wieder einen Schritt aufeinander zu. "Ich weiß, dass William seinen Bruder mehrfach nach dessen Ankunft in England am vergangenen Freitag per Skype kontaktiert hat. Die beiden haben jeweils einige Minuten geredet, aber es ging immer nur um Donnerstag, den Termin, den Ablauf und das neue Denkmal", so der Insider.

Bei der kleinen Zeremonie können sich William und Harry dann endlich wieder etwas näher kommen. "Denn das gibt den Brüdern Gelegenheit, sich mal auszusprechen, ohne dass dutzende Fremde dabei sind", heißt es weiter. So hätte Mama Diana es sich bestimmt gewünscht...