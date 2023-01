Prinz Harry & Prinz William: Gewalt-Skandal!

Laut "Guardian", welcher bereits ein Exemplar von "Spare" vorliegt, berichtet Harry in seinem Buch von einem Vorfall, welcher sich 2019 in seinem Haus in London abgespielt haben soll. Dabei geht es um einen Streit, den die Brüder wohl wegen Harrys Ehefrau Meghan gehabt haben sollen. William soll Meghan als "schwierig", "unhöflich" und "grob" bezeichnet haben, was Harry als "Nachplappern der Geschichten aus der Presse" bezeichnete. Laut dem Bericht behauptet Harry dann in seinem Buch, dass der Streit sich hochgeschaukelt haben soll und schließlich eskaliert sei bis William "mich am Kragen packte, meine Halskette zerriss und ... mich zu Boden warf", soll es heißen. Das führte zu Verletzungen an Harrys Rücken, berichtet die Zeitung weiter.

Harry sei wohl auf dem Hundenapf gelandet, als ihn sein Bruder zu Boden warf. Dieser zerbrach und Harry schnitt sich an den Scherben. "Ich lag einen Moment lang benommen da, stand dann auf und sagte ihm, er solle verschwinden." William sei gegangen, schreibt Harry laut "Guardian", kam dann wieder und habe sich entschuldigt.

William habe Harry wohl darum gebeten, Meghan nichts von dem Streit zu erzählen, stattdessen soll Harry seinen Therapeuten angerufen haben. Meghan sah allerdings die "Schrammen und blaue Flecken" auf seinem Rücken, weswegen er ihr von dem Streit erzählt habe. Wütend soll sie scheinbar nicht gewesen sein, "sie war schrecklich traurig", so Harry.

