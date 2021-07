Prinz Harry & Prinz William: Jetzt bricht endgültig alles zusammen

Auch wenn Prinz William und Prinz Harry früher stets als unzertrennliches Brüdergespann galten, ist ihr Verhältnis zueinander in den letzten Monaten immer weiter abgekühlt. So sind die Wogen mittlerweile sogar so tief, dass sie so gut wie gar nicht mehr miteinander reden sollen. Doch wie schlecht ist ihr Verhältnis wirklich? Bei der Enthüllung der Diana-Statue, die anlässlich des 60. Geburtstages von Lady Di angefertigt wurde, wirkte es so, als ob sich William und Harry wieder ein wenig besser verstehen würden. Doch wie nun berichtet wird, war der Auftritt der beiden von vorne bis hinten nur gespielt. So erklärt nun eine Quelle gegenüber "Metro": "Sie haben eine Show abgezogen, sie taten, was sie an diesem Tag tun mussten und das war's." Weiter heißt es: "Sonst war da nichts, es gab nichts zu reden." Wie bitter! Ob sich das Verhältnis der beiden Brüder wohl jemals wieder ändern wird? Wir können gespannt sein...