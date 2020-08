Prinz Harry & Prinz William: Jetzt greift die Queen durch!

Laut "Us Weekly", soll die Queen ihre Enkel William und Harry dazu aufgefordert haben, dass sich die beiden zusammen an einen Tisch setzen und ihre Differenzen miteinander klären. Außerdem soll sie in großer Sorge sein, dass sich Harry in Los Angeles nicht wohl fühlt: "Sie will dem Ganzen auf den Grund gehen und herausfinden, was wirklich mit ihm los ist und ob er wirklich glücklich in L.A. ist." Oh je! Obwohl jemals wieder Ruhe im britischen Königshaus einkehrt? Wir können gespannt sein...