Prinz Harry & Queen Elizabeth: Kommt jetzt die Versöhung?

Bei einem Video-Interview erklärt Prinz Harry nun, dass er auf seine Großmutter enorm stolz ist. So heißt es gegenüber "Leute, heute": "Ich denke, alles, was meine Großmutter erreichen wollte, als sie diese große Verantwortung übernahm, hat sie geschafft. Niemand hätte vorhersagen können, wie sich die Welt in so kurzer Zeit verändern würde, besonders die digitale Welt." Wow! Bei solch rührenden Worten, ist eine Versöhnung quasi vorprogrammiert...