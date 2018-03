Prinz Harry: Unehelicher Sohn aufgetaucht!

Eigentlich könnten Prinz Harry und Meghan Markle nicht glücklicher sein. Schon in wenigen Wochen findet ihre Traumhochzeit statt und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Doch die romantische Stimmung wird jetzt bitter zerstört! Denn jetzt behauptet eine unbekannte Frau, dass Prinz Harry der Vater ihres Sohnes ist!

Prinz Harry & Meghan Markle: Mega Streit um den Ehevertrag!

Prinz Harry: Hat er einen dreijährigen Sohn?

Die unbekannte Frau soll 2013 einen One-Night-Stand mit Prinz Harry gehabt haben. Eine Zeit, in der Harry tatsächlich so einige Party-Eskapaden vorzuweisen hatte. In dieser Nacht wurde sie angeblich schwanger. Der Sohn ist heute drei Jahre alt.

Angeblich soll die Mutter des kleinen Prniz Harry jetzt einen Brief samt Foto in den Kensington Palace geschickt haben. "Sie legte auch ein Foto des kleinen Jungen bei - der rotes Haar hat und Harry sehr ähnlich sieht. Die Frau ging nicht ins Detail bezüglich ihrer gemeinsamen Nacht, sagte nur, sie würde alles erklären, ‘wenn man sich zusammensetzt, um die Sache zu besprechen.’ Sie bittet um 5000 Dollar Kindesunterhalt pro Monat und behauptet, wenn er einwilligt, wird sie niemals die wahre Identität des Vaters ihres Sohnes verraten. Aber die Royals fürchten, Harry könnte erpresst werden", so der Insider weiter.

Prinz Harry ist außer sich!

Prinz Harry streitet alles ab!

Prinz Harry ist stinkwütend! Ein Insider verrät dem amerikanischen "Globe": "Es ist ein Albtraum! Der Palast ist außer sich, und Harry kann nicht glauben, dass dies passiert."

Der 33-Jährige behauptet steif und fest, dass das Kind nicht von ihm ist. "Er streitet es ab und besteht darauf, dass er NICHT der Vater sein kann. Seine Berater versuchen, ihn zu beruhigen und sagen ihm, er solle sich keine Sorgen machen, dass sie sich darum kümmern werden. Aber nur wenige Wochen vor der Hochzeit versucht Harry verzweifelt, Meghan davon zu überzeugen, dass dies nicht wahr ist - damit sie nicht ausrastet", so der Insider weiter.

Was sagt Meghan Markle dazu?

Nicht nur für Prniz Harry dürfte die Behauptung, er habe einen unehelichen Sohn, ein Schock sein. Auch für seine Verlobte Meghan Markel dürfte diese Neuigkeit ein heftiger Schlag sein. Bleibt wohl nur zu hoffen, dass das Paar diese Krise übersteht....