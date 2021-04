Prinz Harry: Unerwarteter Bruch mit Herzogin Meghan

Wie nun eine Quelle gegenüber "standard.co.uk" erklärt, soll Prinz Harry sich dafür entschieden haben, auch über den Geburtstag seiner Großmutter in seiner alten Heimat zu bleiben. Für Meghan sicherlich ein herber Schlag! Schließlich war es Harrys Ziel, so schnell wie möglich wieder in die USA zurück zu kehren! Wie lange Harry in London bleiben wird, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab der Palast dazu kein weiteres Statement ab...