Prinz Harry: Unerwartetes Statement! Jetzt schießt er gegen die Royals!

In einer Rede im Rahmen des "Stand Up for Heroes"-Events, welches von "ABC" übertragen wurde, wendet sich Prinz Harry nun an Militär-Angehörige und Veteranen. Dabei plauderte er auch über seine eigenen Militär-Karriere und schwelgt in Erinnerungen. Ein Satz ließ alle Royalisten jedoch besonders aufhorchen. So erklärte Harry: "Ich wurde in ein Leben mit Pflichten hineingeboren, aber während meines Jahrzehnts in der Armee habe ich mich zu einem Leben im Dienst verpflichtet." Autsch! Worte, die der königlichen Familie sicherlich übel aufstoßen werden. Schließlich hat Harry sein Dienst für die Royals im Frühjahr 2020 quittiert...