Prinz Harry: Versöhnung? Er will seinen Vater und Bruder zurück

Kurz nach der umstrittenen Netflix-Doku von Prinz Harry und Herzogin Meghan werden Harrys Memoiren in wenigen Tagen erscheinen, in denen weitere Enthüllungen über das britische Königshaus an Licht kommen sollen. Zwei Tage bevor "Spare" erscheinen wird, soll es bereits ein Interview geben, in dem Prinz Harry über sein Buch spricht. Im Trailer dazu spricht er bereits über das Verhältnis zu seiner Familie.

