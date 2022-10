Prinz Harry: Versöhnung mit Prinz William!

Kate wisse, was für ein gutes Verhältnis Harry und William vor ihrem Streit hatten, wie der Royal-Experte Neil Sean in der neuen Folge seiner YouTube-Sendung "Daily News Headlines" verriet. Deshalb ist sie nach wie vor sehr optimistisch, dass es bald zu einer Versöhnung der beiden kommen wird.

Die 40-Jährige gibt bereits ihr Bestes, das in die Wege zu leiten: Kate soll wohl Anfang Dezember ein Treffen zwischen ihr und William und Harry und Meghan geplant haben, da sich beide Paare unabhängig voneinander zur gleichen Zeit in den USA befinden. "Sobald ihre Pläne in Stein gemeißelt sind, möchte Catherine Meghan ein Friedensangebot unterbreiten, in der Hoffnung, die Brüder wieder zu vereinen und die Wunden zu heilen", verriet eine anonyme Quelle gegenüber "US Weekly".

Es bleibt abzuwarten, ob es dabei zu einer Versöhnung der verstrittenen Brüder kommen wird...

