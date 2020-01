Reddit this

Prinz Harry: Versöhnung mit William! Doch Charles will davon nichts wissen!

Traurige Neuigkeiten von Prinz Harry und Prinz Charles! Während zwischen Harry und William wieder alles in Ordnung sein soll, sieht es bei Harry und Charles eher weniger rosig aus...

Es wird nicht ruhig bei den Windsors! Vor knapp zwei Wochen gaben Harry und Meghan bekannt, dass die das Königshaus verlassen. Danach überschlugen sich die Schlagzeilen zu dem Ereignis. Vor allem die königliche Familie zeigte sich sichtlich schockiert über die Entscheidung der beiden. Doch während William und Harry die Wogen wieder glätten konnten, soll zwischen Harry und seinem Vater immer noch Eiszeit herrschen...

Harry und William sprachen sich aus

Wie nun durch mehrere britische Medien enthüllt wurde, sollen Harry und William ein klärendes Gespräch geführt haben, in dem sie ihren Streit der letzten Monate beiseitelegen konnten. Immer wieder hieß es vor dem Austritt von Harry und Meghan aus dem Königshaus, dass zwischen Harry und William ein erbitterter Streit herrschen soll. Dies konnte sie nun jedoch zum Glück hinter sich lassen. So soll eine Quelle gegenüber "Sun" erklärt haben: "Natürlich gab es gravierende Meinungsverschiedenheiten, aber die familiäre Wärme ist wieder da. Und sie sind traurig, dass sie so weit voneinander entfernt sein werden." Doch das Traurige dabei: Charles soll seinem Sohn immer noch nicht verziehen haben...

Charles ist immer noch fassungslos

"Es ist fair zu sagen, dass William und Harry in der vergangenen Woche wieder zusammengekommen sind, aber die Beziehung zu Charles und Camilla ist weitaus komplizierter und komplexer", erklärt die Quelle weiter. Oh je! Ob sich die Wogen zwischen Harry und seinem Vater wohl jemals wieder glätten werden? Immerhin sollen Charles und Camilla Harry und Meghan in der nächsten Zeit aus ihrem Privatvermögen unterstützen. Bleibt nur zu hoffen, dass dies nicht zum nächsten Streit führt...

