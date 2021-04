Prinz Harry: Vorzeitige Abreise aus London

Wie nun Royal-Expertin Ingrid Seward jetzt gegenüber "Us Weekly" berichtet, soll Prinz Harry schon am Tag der Beerdigung von Prinz Philip, oder einen Tag später nach Kalifornien zurück fliegen: "Er wird wahrscheinlich am nächsten Tag oder vielleicht sogar schon am Samstag wieder nach Kalifornien zurückkehren." Autsch! Nicht nur für die royale Familie eine herbe Enttäuschung! Auch die Briten hätten ihren Harry gerne sicherlich länger im Königreich gewusst. Doch was ist der Grund für Harrys frühzeitige Abreise?