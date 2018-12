Reddit this

Prinz Harry: Was läuft mit dieser Blondine?

Im Frühling erwartet das Prinzenpaar sein erstes Baby. Ein Mädchen, heißt es! So weit, so wunderbar. Auch für eine Nanny haben sich die beiden schon entschieden – und zwar für die Britin Bo Jonsson (18). Keine Frage, die Tochter einer -Moderatorin hat beste Voraussetzungen: Sie absolviert ihre Ausbildung am berühmten Norland College. Dort wo auch Herzogin Kates (36) resolutes Kindermädchen Maria Borrallo gelernt hat.

Wird Prinz Harry jetzt schwach?

Auf dem Stundenplan: Kampfkunst und Stunt-Fahrstunden. Dass Bo aber äußerlich so perfekt in Prinz Harrys altes Beuteschema passt, könnte böse enden. Die Nanny als Ehe-Killer ist kein Einzelfall: von (46) über (45) bis hin zu (71) – sie alle hatten eine Affäre mit dem Kindermädchen. Vertrauen hin oder her, es heißt ja nicht grundlos: Gelegenheit macht Liebe. Meghan, pass bloß auf Harry auf!

