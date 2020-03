Reddit this

Prinz Harry: Wilde Party-Nacht mit der Ex! Meghan tobt vor Wut!

Was hat sich Prinz Harry nur dabei gedacht? Wie nun enthüllt wurde, soll es bei ihm und Meghan gerade mächtig kriseln...

Es wird nicht ruhig bei den Windsors. Erst letzte Woche gaben Herzogin Meghan und Prinz Harry ihre letzten Auftritte als "Senoir Roylas". Nun die nächste Neuigkeit...

Harry feierte ausgelassen in London

Letzte Woche weilte Harry in London, um ein letztes Mal seine royalen Rflichten zu erfüllen. Doch wie nun enthüllt wurde, soll Harry die Zeit ebenfalls genutzt haben, um seine alten Freunden zu treffen. Die sollen angeblich eine wilde Party geschmissen haben, um Harry zu überraschen. So berichtet eine Quelle gegenüber "Star": "Sie wissen, dass er gerade eine harte Zeit durchmacht, und wollten ihn aufmuntern." Er ergänzt: "Harry strahlte, als er in den Raum trat und alle dort auf ihn warteten." Doch damit genug...

Harrys Ex war auch da

Wie die Quelle weiter berichtet, soll Harrys Ex Chelsy auch unter den anwesenden Gästen gewesen sein: "Er konnte seinen Augen nicht trauen, als er Chelsy sah. Er umarmte sie ganz fest. Er freute sich total, dass sie da war." Abschließend fügt er hinzu: "Sie und Harry haben eine ernste Verbindung, aber ich zweifle, dass sie jemals zu mehr bereit wären." Für Meghan definitiv alles andere als leicht. Wie es heißt, soll die Frau von geschäumt haben, als sie davon erfahren haben soll. Ob sich die Wogen wohl jemals wieder glätten werden? Wir können gespannt sein...

