Prinz Harry: Zuckersüße Baby-Beichte

Die Royals sind im Baby-Fieber! Obwohl der kleine Louis Arthur Charles noch nicht lange auf der Welt ist, sorgt er schon für großen Trubel bei seinen Eltern.

Auch Prinz Harry kann gar nicht genug von dem Baby bekommen und geht in seiner Rolle als Onkel voll auf. Trotzdem wünscht sich der 33-Jährige nichts sehnlicher, als endlich selbst eine Familie zu gründen. "Er liebt es, ein Onkel zu sein, aber was er wirklich will, ist, ein Vater zu sein", verrät nun ein Freund aus Militärzeiten gegenüber "Daily Mail". "Er hat es immer geliebt, wenn einer der Jungs ein Foto seiner Kids herausgezogen hat. Er wollte immer einen Blick darauf werfen."

Ob sich nach Harrys Hochzeit am 19. Mai sein großer Wunsch wohl endlich erfüllen wird? Mit Meghan Markle scheint er endlich die Frau fürs Leben gefunden zu haben. Die Schauspielerin macht kein Geheimnis daraus, sich ebenfalls Kinder zu wünschen. Diesem Traum steht nun endlich nichts mehr im Weg...