Prinz Harry: Zuckersüße Baby-Beichte kurz vor der Geburt!

In knapp vier Wochen ist es endlich soweit! Prinz Harry und Herzogin Meghan erwarten ihr erstes Kind! Das es somit schon jetzt im britischen Königshaus kein anderes Thema mehr gibt, ist kaum verwunderlich. Doch wie geht es Harry so kurz vor der Geburt!

Prinz Harry ist aufgeregt

Wie nun bei einem öffentlichen Termin, dem Lord Mayor's Big Curry Lunch in London, verriet, kann er die Geburt seines Sprosses schon jetzt kaum abwarten. So erklärt er: "Natürlich bin ich aufgeregt, sehr aufgeregt." Was für eine rührende Beichte! Auch sein liebevoller Umgang mit den anwesenden Kindern zeigte, wie sehr Harry sich schon jetzt in seiner Vater-Rolle einfindet. Doch wo wird sein Spross eigentlich das Licht der Welt erblicken?

Herzogin Meghan: Wo kommt ihr Baby zur Welt

Erst vor einigen Tagen machte die Meldung die Runde, dass , hingegen zu , ihr Kind in einer Privatklinik zur Welt bringen möchte. Auf welches Krankenhaus die finale Entscheidung gefallen ist, ist allerdings noch nicht bekannt. Wir freuen uns aber schon jetzt auf das erste Baby-Foto mit der frischgebackenen Mami und dem stolzen Papa Harry.