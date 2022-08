Prinz Harry zum 25. Todestag von Diana: Jetzt packt er über Herzogin Camilla aus

Für ihn steht fest: Die Herzogin hat das Glück seiner Familie zerstört. Es zerschellte am 31. August 1997 in einem Pariser Autotunnel. Der schreckliche Unfalltod seiner geliebten Mutter Diana († 36) lässt Harry nicht los. Nun hat er sogar Ermittler beauftragt, die letzten Stunden der Königin der Herzen zu rekonstruieren. Was geschah wirklich in dieser Nacht? Hatte womöglich Camilla ihre Finger im Spiel? Selbst wenn nicht: Mit ihr nahm das Unheil einst seinen Lauf. Berechnend verführte sie Harrys Vater Prinz Charles (73), trotz seiner Ehe und seiner Kinder. Sie war es, die den Sohn der Queen (96) von seiner Frau entfremdete, letztlich die Schuld für die Scheidung trug – und all das Unglück, was folgte.

