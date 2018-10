Prinz Harry: Zusammenbruch vor der Hochzeit mit Meghan!

Reddit this

Als Meghan Markle kennenlernte, veränderte sich sein Leben schlagartig. Plötzlich hatte der Rotschopf keine Lust mehr auf wilde Pool-Partys und Eskapaden mit fremden Frauen. Für ihn stand schnell fest: Er will den Rest seines Lebens mit Meghan verbringen!

Bekam Prinz Harry Panik?

Doch kurz vor der Hochzeit soll Harry zusammengebrochen sein. Ein neues Buch über die soll genau enthüllen, was an dem Tag geschehen ist. Der Autor Robert Jobson begleitete die royale Familie 18 Monate lang und hat dabei so manch ein Geheimnis aufgeschnappt.

Dabei kam auch heraus, dass die Hochzeit mit Diana absagen wollte. Bisher war nur bekannt, dass Diana eigentlich nicht heiraten wollte. „Das Abbrechen der Verlobung wäre katastrophal gewesen“, soll der britische Thronfolger dem Autoren verraten haben.

Welche Geheimnisse sich wohl noch in dem Buch finden lassen?