Prinz Harry: Zweifel an der Vaterschaft?

Huch, was ist denn bei Herzogin Meghan und Prinz Harry los? Obwohl die beiden in knapp zwei Monaten ihr erstes Kind erwarten, überrascht Harry alle Royalisten nun mit einer unerwarteten Aussage...

Momentan befinden sich und auf Auslandreise durch Marokko und kommen kurz vor der Geburt ihres Babys nochmal ihren royalen Verpflichtungen nach. Eigentlich nichts Außergewöhnliches. Doch jetzt der Schock! Bei einem Termin sorgte Prinz Harry mit einer Aussage nun für mächtig Verwirrung...

Prinz Harry und Herzogin Meghan: Auf Staatsbesuch

Obwohl Herzogin Meghan bereits im siebten Monat schwanger ist, lässt sie sich das Reisen nicht nehmen. Erst vor einigen Tagen war die Beauty noch in New York, um mit ihren Freunden eine extravagante Baby-Shower-Party zu feiern. Aktuell begleitet sie ihren Ehemann bei einer Auslandreise durch Marokko. Vor allem die Queen soll davon beeindruckt sein, dass Meghan trotz ihrer Schwangerschaft ihren royalen Verpflichtungen so Gewissenhaft nachkommt. Doch jetzt das Traurige...

Prinz Harry: Fiese Klatsche gegenüber Meghan?

Obwohl Prinz Harry und Meghan bei öffentlichen Auftritten so verliebt wirken, wie am ersten Tag, muss Herzogin Meghan nun eine fiese Klatsche von ihrem Harry verkraften. Bei einem Termin von "Education for All", die sich für Bildung von Mädchen in ländlichen Gebieten einsetzt, gratulierte eine Lehrerin Meghan zur Schwangerschaft. Die Reaktion von Prinz Harry darauf eher ungewöhnlich. So witzelte er: "Sie ist schwanger?" doch damit nicht genug, er fügte hinzu: "Ist es meins?". Für Meghan sicherlich ein kurzer Schock-Moment. Böse wird sie ihrem Harry jedoch nicht sein, schließlich ist der Prinz für seinen trockenen Humor bekannt...