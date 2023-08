Prinz Harry: Zweite Familie in Botswana! Er plant die Flucht nach Afrika

Offenbar braucht der Royal dringend Abstand vom ständigen Streit mit seiner Frau. Und schon als junger Mann fand er in Afrika Ruhe, seine zweite Familie gab ihm Kraft. "Ich komme seit 15 Jahren hierher. Es ist eine Art Realitätsflucht", verriet er bereits 2019. "Hier leben einige meiner engsten Freunde. Unmittelbar nach dem Tod meiner Mutter kam ich zum ersten Mal. Es war der richtige Ort, um von all dem wegzukommen. Heute fühle ich mich Afrika innig verbunden." Auch die vielen Erinnerungen an seine erste große Liebe Chelsy Davy (37) aus Südafrika spielen da sicher mit rein.

Will er in Botswana ein neues Leben beginnen? Noch kann er seinen Traum nicht verwirklichen, niemals würde er seine beiden Kinder Meghan in den USA überlassen. Und eine Scheidung kann sich der Prinz ohne das Geld von Papa Charles (74) ohnehin nicht leisten. Da bleiben ihm zunächst nur die Fluchten in das Land seines Herzens.