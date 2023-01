Prinz Harrys Danksagung: SIE geht leer aus!

Seit diesem Dienstag sind die Memoiren von Prinz Harry zu haben und die ganze Welt kann lesen, welche fiesen Dinge er über seine Familie zu sagen hat, wo er sein erstes Mal hatte und wie seine Erfahrungen mit Drogen waren. Fakt ist: Kaum ein Buch polarisiert so sehr wie Harrys Autobiografie "Spare". Auch die letzten drei Seiten des insgesamt 500-seitigen Buches haben es in sich: In seiner Danksagung geht Harrys Dank nicht nur an seine Ehefrau Meghan, seine Kinder Archie und Lilibet und seine tote Mutter Prinzessin Diana (†36), sondern auch an diverse andere Menschen. Allerdings wurde SIE mit keinem einzigen Wort erwähnt...

