Prinz Henrik: Schockierende Diagnose!

Vor wenigen Tagen wurde Perinz Henrik ins Krankenhaus eingeliefert! Die Sorge um den Ehemann von Königin Margrethe war groß. Doch bisher wurde zu den Gründen für den Klinikaufenthalt geschwiegen. Doch jetzt bricht der Palast das Schweigen.

Sorge im dänischen Königshaus: Prinz Henrik liegt im Krankenhaus!

Prinz Henrik: Schreckliche Diagnose

Wie das dänische Königshaus nun bekannt gab, wurde bei Prinz Henrik ein Lungentumor entdeckt! Doch zum Glück ist dieser gutartig! "Seine Königliche Hoheit Prinz Henrik liegt seit Sonntag, 28. Januar, auf der lungenchirurgischen Station, wo ein Tumor auf der linken Lungenhälfte untersucht wurde. Der Tumor hat sich zum Glück als gutartig erwiesen. Prinz Henrik wird heute (2. Februar) auf die Infektionsmedizinische Station verlegt und Behandlung einer Infektion an der Lunge. Nach dieser Behandlung wird Prinz Henrik nach Schloss Fredensborg entlassen, um sich dort aufzuhalten. In diesem Zusammenhang wird auch Ihre Majestät die Königin ihre Residenz nach Schloss Fredensborg verlegen", heißt es in dem Statement.

Sorge um den Gesundheistzustand von Prinz Henrik

Schon in der Vergangenheit war die Sorge um die Gesundheit groß. Zuletzt wurde bei Prinz Henrik Demenz diagnostiziert. Jetzt muss er den nächsten schweren Schicksalsschlag ertragen.