Prinz Leka & Prinzessin Elia: Sie bestätigen das Ehe-Aus!

Auch Prinzessin Elia bestätigt das Ehe-Aus. Im Statement der albanischen Prinzessin heißt es: "Ich muss euch mitteilen, dass wir heute mit den rechtlichen Verfahren für die Beendigung der Ehe begonnen haben, da wir gemeinsam beschlossen haben, die Scheidungsformalisierung anzustreben. (...) Das ist überhaupt keine Realität, die mich glücklich macht, da ich an Familienwerte als das wertvollste halte! Ich hätte mich nie dafür entschieden, dass meine Tochter mit getrennten Eltern aufwächst, aber manchmal ist Trennung die einzige Option! Am wichtigsten ist, dass mein kleines Mädchen diesen Moment so leicht wie möglich erlebt (…)."

Wie das Familienleben der beiden Royals in Zukunft aussehen wird, ist bisher unklar.