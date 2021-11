Prinz Nikolai: Nackt-Skandal! DAS sollte Oma Königin Margrethe nicht sehen!

Nikolai zeigt sich oben ohne

Laut der dänischen Zeitung "Her & Nu" sollte Nikolai, wie Gott ihn schuf, unter die Dusche springen. Alles total ästhetisch und künstlerisch wertvoll natürlich. Doch weil sich ein Nackedei-Auftritt für ein Mitglied der royalen Familie nicht gehört und er seine Großmutter Königin Margrethe nicht in Verlegenheit bringen wollte, musste der 22-Jährige dem Regisseur die Idee höchstpersönlich wieder ausreden!

Mit Erfolg: Jetzt steigt Nikolai in dem Spot in einem Seidenpyjama in die Badewanne und wird komplett nass gemacht. Einen Hingucker gibt es trotzdem: In einer anderen Szene macht sich Nikolai doch noch frei – zumindest ein bisschen. Oben ohne, nur mit Hut und Badehose bekleidet sieht man ihn in einem Pool! Margrethe dürfte stolz auf ihren Enkel sein, der als Model schon für Designermarken wie Dior oder Burberry auf dem Catwalk lief.

