Prinz Philip: Die Familie rechnet mit dem Schlimmsten

In der letzten Zeit wurde des Öfteren darüber berichtet, dass es Prinz Philip gar nicht gut gehen soll. So wurde auch vor einigen Tagen bekannt gegeben, dass der Monarch in ein Krankenhaus eigeliefert wurde. Nicht nur für die Royalisten ein Grund zur Sorge. Wie es scheint, soll auch die königliche Familie in heller Aufregung um den Gesundheitszustand des Prinzen sein. Angeblich soll sich Prinz Harry sogar in Quarantäne begeben haben, um ins Königreich reisen zu können...