Prinz Philip: Er meldet sich aus der Quarantäne zu Wort!

Damit haben die Royalisten definitiv nicht gerechnet! Obwohl vor fast drei Jahren bekannt gab, dass er sich aus dem öffentlichen Leben zurück zieht, meldet er sich nun auf Grund der aktuellen Situation bei seinem Volk zu Wort.

Herzogin Meghan & Prinz Harry: Baby Nummer 2! Sie macht es offiziell!

Prinz Philip wendet sich an die Briten

Via Social Media wird nun ein Statement durch das Königshaus veröffentlicht, welches Prinz Philip zu der aktuellen Situation gab. So spricht der Ehemann der Queen "allen, die helfen, die Pandemie zu bekämpfen und die notwendigen Dienste am Laufen zu halten", seinen Dank aus. Neben "medizinischen und wissenschaftlichen Berufen, an Universitäten und Forschungseinrichtungen, die alle vereint daran arbeiten, uns vor Covid-19 zu beschützen", ist er auch dankbar gegenüber den Menschen, die "die Infrastruktur unseres Lebens" aufrechterhalten. Das so eine Nachricht von seinen treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar.

Das Volk ist begeistert

Wie unter dem Statement deutlich wird, hat Prinz Philip damit bei seinen Anhängern voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Wie schön, vom Herzog zu hören. Ich vermisse ihn" sowie "Gut gesagt, Sir. Hoffentlich sind wir alle bald in Sicherheit." Ob sich der Prinz in der nächsten Zeit wohl des Öfteren noch zu Wort melden wird? Wir können definitiv gespannt sein!

Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirklich?