Prinz Philip: Erschütternder Brief aufgetaucht!

Der Schock sitzt immer noch tief! Es ist inzwischen schon fast zwei Wochen her, dass einen bösen Autounfall hatte. Er krachte gegen einen Wagen, in dem zwei Frauen und ein Baby saßen. Eine der Frauen erhob nach dem Unfall schwere Vorwürfe gegen den 97-Jährigen: Er hätte sich nach dem Crash nicht einmal bei ihr entschuldigt!

Prinz Philip: Emotionaler Brief

Das wirft natürlich kein besonders gutes Licht auf den Palast. Deshalb griff Prinz Philip jetzt zum Papier und schrieb den Damen einen Brief. „Ich möchte, dass Sie wissen, wie sehr mir mein Anteil am Unfall an der Babingley-Kreuzung leid tut“, heißt es darin. „Ich habe diese Kreuzung schon mehrfach befahren und weiß genau, dass dort viel Verkehr herrscht. Es war ein strahlender Tag, um drei Uhr am Nachmittag stand die Sonne tief. Normalerweise hätte ich keine Schwierigkeiten gehabt, den Verkehr aus Richtung Dersingham zu erkennen. Ich kann es mir nur so vorstellen, dass ich das Auto übersehen habe. Die Folgen erzeugen bei mir eine große Reue. Nach dem Unfall war ich erschüttert. Ich fühle große Erleichterung, dass niemand ernsthaft verletzt wurde.“

Der Buckingham Palast hat bestätigt, dass der Brief tatsächlich von Prinz Philip stammt. „Ich wünsche Ihnen schnelle Erholung von diesem belastenden Erlebnis“, schreibt der Mann von Queen Elizabeth außerdem. Die beiden Frauen mussten nach dem Unfall im Krankenhaus behandelt werden – das Baby blieb jedoch unverletzt.