Reddit this

Prinz Philip: Foto aufgetaucht! So geht es ihm nach seiner OP wirklich!

Seit seinem Rückzug aus der Öffentlichkeit im vergangen Jahr beschäftigt alle royalen Fans vor allem eine Frage: Wie geht es ? Vor allem nach seiner Hüft-OP war die Sorge um den Monarchen groß. Ein jetzt aufgetauchtes Foto verschafft nun endlich Klarheit...

Queen Elizabeth II.: Abschied von ihrem Volk!

Prinz Philip: Er ist nur noch selten in der Öffentlichkeit zu sehen

Im vergangen Jahr gab Prinz Philip bekannt, dass er sich von seinen royalen Verpflichtungen distanzieren möchte. Der 97-Jährige erläuterte damals, dass er seinen wohlverdienten Ruhestand genießen möchte. Danach wurde es still um den Ehemann der Queen. Doch dann der Schock! Der Palast gab bekannt, dass sich Prinz Philip einer schwierigen Hüft-OP unterziehen muss. In seinem Alter definitiv kein "Zuckerschlecken". Doch scheinbar hat sich der Prinzgemahl von diesen Strapazen wieder erholt - zum Glück...

Prinz Philip: So geht es ihm wiklich

Wie ein Bild zeigt, welches durch Paparazzi geschossen wurden, scheint Prinz Philip wieder in Topform zu sein. So ist er auf dem Foto dabei zu sehen, wie er ein Tor auf dem schottischen Familienanwesen Balmoral öffnet, um mit seinem Land Rover seinen Weg fortzusetzten. Der Schnappschuss verdeutlicht, dass alle royalen Fans unbesorgt sein können. Prinz Philip scheint seinen Ruhestand in vollen Zügen zu genießen...