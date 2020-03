Prinz Philip: Große Sorge! So schlecht geht es ihm wirklich!

Oh je! Diese Nachrichten sind definitiv besorgniserregend! Erst an Weihnachten wurde darüber berichtet, dass sich Prinz Philip in ärztlicher Behandlung befand. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Prinz Philip geht es nicht gut

Seit knapp drei Jahren ist es ruhig um geworden. Nachdem der Monarch seinen Rücktritt bekannt gab, ist er nur noch selten in der Öffentlichkeit zu sehen. Doch an Weihnachten dann der Schock! Wie damals aus Palastkreisen berichtet wurde, soll sich Prinz Philip in ärztliche Behandlung begeben haben, da er unter massiven gesundheitlichen Problemen leiden soll. Was Prinz Philip fehlt, ist nicht bekannt. Wie nun jedoch berichtet wird, soll es dem Ehemann der Queen schlechter gehen, als viele vermuten...

Prinz Philip ist schwach

Wie es nun durch Dickie Arbiter, dem ehemaligen Pressesprecher der Queen, heißt, soll Prinz Philip immer schwächer werden. So verrät der Insider gegenüber "Nine Australia": "Prinz Philip wird im Juni 99 Jahre alt, er wird nicht mehr lange bei uns sein." Er ergänzt: "Man muss das ganz nüchtern betrachten: Er war über die Weihnachtstage im Krankenhaus. Er wirkte sehr gebrechlich als er wieder heim kehrte und seitdem befindet er sich in Sandringham. Menschen in dem Alter werden einfach gebrechlich." Wie traurig! Bleibt somit nur zu hoffen, dass Dickie Arbiter mit seiner Prognose nicht recht behält...

