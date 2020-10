Prinz Philip: Große Sorge um den Monarchen!

"Er hat zum Beispiel große Probleme mit dem, was er als Pflichtverletzung seines Enkels Harry ansieht, indem er seine Heimat und alles aufgibt, was ihm für ein Leben in egozentrischer Berühmtheit in Nordamerika am Herzen liegt. Es fällt ihm schwer, genau zu verstehen, was das Leben seines Enkels so unerträglich gemacht hat" erklärt die Biografin von Prinz Philip in ihrem Werk "Prince Philip Revealed". Ob sich die Wogen bei den Windsors wohl jemals wieder glätten werden? Wir können gespannt sein...