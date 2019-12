Prinz Philip: Krankenhaus-Schock! Große Sorge um den Mann der Queen!

Traurige Neuigkeiten aus Großbritannien! , der Mann der Queen, musste ärztlich behandelt werden...

Herzogin Kate: Herber Tiefschlag gegen Herzogin Meghan!

Prinz Philip musste in ärztliche Behandlung

Seit dem der Prinzgemahl seinen Rückzug aus der Öffentlichkeit ankündigte, gelang kaum Schlagzeilen von dem Mann der Queen an die Öffentlichkeit. Nun sorgt eine Meldung vom Palast bei allen royalen Fans jedoch für jede Menge Wirbel: "Der Herzog von Edinburgh reiste an diesem Morgen von Norfolk zum King Edward VII. Krankenhaus in London zur Überwachung und Behandlung einer vorher bestandenen Krankheit", heißt es in der Mitteilung des Buckingham Palace. Doch was fehlt dem Monarchen?

Was fehlt Prinz Philip?

"Die Einlieferung ist eine vorsorgliche Maßnahme auf Geheiß des Arztes Seiner Königlichen Hoheit", heißt es weiter – zum Glück! Ein weiteres Indiz, dass es Prinz Philip gut geht, ist die Tatsache, dass die Queen ihren Weihnachtsurlaub mit der Familie angetreten hat. Seine Fans müssen sich also keine Gedanken machen. Bleibt somit nur noch zu hoffen, dass die königliche Familie die Weihnachtszeit weiterhin sorgenfrei genießen kann.

Große Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirklich?