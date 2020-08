Prinz Waldemar zu Schaumburg-Lippe ist tot!

Wie nun durch die Tochter von Prinz Waldemar zu Schaumburg-Lippe gegenüber der dänischen Zeitung "Ekstra Bladet" bestätigt wird, schloss ihr Vater am 11. August für immer seine Augen. Auch via "Facebook" wendet sich die Tochter des Prinzen, welcher ein Verwandter der dänischen Königin Margrethe ist, an die Öffentlichkeit und gedenkt ihrem Vater: "Ich bedaure es sehr, mit großer Trauer, mitteilen zu müssen, dass mein Vater Prinz Waldemar am Morgen des 11. August in den Vereinigten Staaten ruhig eingeschlafen ist." Dies sei nicht im Zusammenhang mit Corona passiert. "Ich möchte über meinen Vater, den besten Vater der Welt, erzählen, aber ich bin viel zu schockiert und kann gerade nicht die richtigen Worte finden - außer dem Gefühl einer großen Liebe zu meinem Vater in meinem Herzen", heißt es durch die Tochter des Prinzen.