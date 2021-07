Prinz William: Ärger um Söhnchen George - Er ist am Ende seiner Kräfte

William ist verzweifelt

Die 61-Jährige ist die Patentante des kleinen George und bringt ihm jedes Jahr Geschenke vorbei, die William und Kate Kopfschmerzen bereiten. "Ich mache mit George das, was Diana mit uns gemacht hat, nämlich unmögliche Spielsachen zu schenken, die wirklich laut sind und eine Menge Arbeit machen“, verrät Julia lachend in dem Podcast "How To Fail With Elizabeth Day“. "William muss dann Tage damit verbringen, sie zusammenzusetzen und dann die ganze Maschinerie zusammenbauen. Es macht furchtbare Geräusche und blinkende Lichter und so weiter."

Und während William sich über die Geschenke ärgert, amüsieren George und Julia sich blendend. "Er ist lustig und lebhaft und frech", schwärmt sie von dem kleinen Mann. "Sie hätte ihn so geliebt", ist sie sich sicher und denkt dabei wehmütig an ihre verstorbene Freundin Diana.