Prinz William: Bittere Enttäuschung! Er ist fassungslos!

Reddit this

Oh je! Traurige Nachrichten von Prinz William...

Es wird nicht ruhig bei den Windsors! Seit Wochen machen immer wieder eine Reihe von Negativ-Schlagzeilen um das Königshaus die Runde. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Herzogin Kate: Neue Hiobsbotschaft für ihre Familie!

William und Harry im Streit

Obwohl und früher stets ein enges Verhältnis zu einander hatten, soll mittlerweile zwischen den beiden Brüdern Eiszeit herrschen! Nicht nur für alle Royalisten ein absoluter Schock! Auch die königliche Familie steht deswegen immer wieder vor einer Herausforderung! Doch was ist eigentlich der Grund für dieses bittere Zerwürfnis? Wie eine Quelle nun gegenüber "Dailymail" nun verrät, soll William von Harry einfach nur maßlos enttäuscht sein...

William ist traurig

"William und Harry sind beide stolz und wütend. Beide fühlen sich voneinander enttäuscht. William findet, dass Harry seine Familie und seine Pflichten verlassen hat. Harry wiederum empfindet es so, dass William und Meghan nicht in der Familie willkommen geheißen haben", heißt es durch den Insider gegenüber dem Klatsch-Ballt! Oh je! Ob sich die Wogen zwischen den beiden Brüdern wohl jemals wieder glätten werden? Wir können gespannt sein...

Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirklich?