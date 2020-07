Prinz William: Bittere Familien-Beichte!

Obwohl Prinz William ein absoluter Familien-Mensch ist, hat ihn das Unterrichten zu Hause teilweise ganz schön aufgeregt. So erklärt er nun in dem "Podcast That Peter Crouch Podcast". "Meine Mathematikkenntnisse waren mir etwas peinlich." Er ergänzt: "Ich habe die Matheaufgaben aus der zweiten Klasse nicht geschafft." Ebenfalls musste er feststellen, dass ihm relativ schnell der Geduldsfaden reiße. Oh je! Doch zum Glück stand ihm Herzogin Kate in dieser Zeit bedingungslos zur Seite. So fügt er abschließend hinzu, dass seine Frau die ganze Sache mit mehr Ruhe angegangen ist.