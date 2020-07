Prinz William: Bittere Klatsche für Meghan und Harry!

Wie nun ein Insider gegenüber "Us Weekly" berichtet, ist Williams Meinung von Harry ins bodenlose gesunken. So erklärt die Quelle: "William glaubt, dass das Buch ihre kalkulierte Art ist, die Erzählung zu kontrollieren, und dass sie ihre Kontakte genutzt haben, um in einem guten Licht dargestellt zu werden." Autsch! Ob sich die beiden Brüder wohl jemals wieder annähern werden? Wir können gespannt sein...