Prinz William: Endlich! Er verrät, wie es Prinzessin Kate geht

Hier kam William ins Gespräch mit einer der Mitarbeiter:innen des Krankenhauses. Diese fragte den Prinzen nach dem Befinden seiner drei Kinder George, Charlotte und Louis. "Sie sind eifersüchtig, dass ich hier bin und sie nicht auch dabei sein können", gestand dieser daraufhin. Die Kinder seien "sehr sauer" darüber, dass ihr Vater sie nicht mit auf die Inselgruppe nahm — so sauer, dass der Prinz sogar um sein Leben fürchte. "Meine Kinder werden mich umbringen, wenn ich später nicht nachhause komme", witzelte William.

Ebenfalls kam der 41-Jährige in dem Gespräch auf seine Frau Prinzessin Kate zu sprechen. "Darf ich fragen, wie es Prinzessin Kate geht?", fragte ihn so eine der Mitarbeiter:innen in der Hoffnung, dem Prinzen ein Update zum Gesundheitsstatus der 42-Jährigen zu entlocken. Und das mit Erfolg! Prinz William enthüllte, allerdings nur kurz und knapp, dass es seiner Frau "gut" gehe.

