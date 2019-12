Prinz William: Erschütternde Beichte! Jetzt sollen es alle wissen

Auch über 20 Jahre nach ihrem Tod gilt Prinzessin Diana für viele Royal-Fans als absolutes Vorbild. Besonders ihre ehrliche und herzliche Art wird bis heute von ihren Anhängern geschätzt. Als sie starb, waren ihre Söhne William und Harry noch sehr jung. Mittlerweile haben beide einen Weg gefunden, mit dem schrecklichen Verlust umzugehen.

Herzogin Kate & Prinz William: Großes Drama um ihre Kinder!

Prinz William erinnert sich an seine Mutter

Gerne erinnern sich die royalen Brüder an die gemeinsame Zeit mit ihrer Mama zurück. So auch in der BBC-Sendung „Berry Royal Christmas“! Ihm blieb vor allen Dingen ein Obdachlosenheim in London in Erinnerung: „Das hier war einer der ersten Orte, an den mich meine Mutter mitgenommen hat. Ich war zwischen acht und zehn, und das hat bei mir einen großen Eindruck hinterlassen. Meine Mutter wusste, dass es sehr wichtig für uns ist, zu verstehen, dass es auch ein Leben außerhalb der Palastmauern gibt.“

Obwohl es Prinz William und seiner Familie an nichts mangelt, weiß der 37-Jährige dank seiner Mutter, dass es Menschen gibt, die nicht einmal ein Dach über dem Kopf haben. Dieses Wissen will er nun auch an seine eigenen Kinder weitergeben. „Wenn wir die Kinder zur Schule bringen - sie sind sechs und vier - und wir sehen jemanden, der auf der Straße schläft, erkläre ich es ihnen. Sie haben mich gefragt: ´Warum kann der nicht nach Hause gehen?´“, so William.

Baby-Hammer! Bekommen Prinz William und noch ein Kind?