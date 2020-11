Prinz William: Erste Rede nach Enthüllung seiner Corona-Infektion!

Am vergangen Mittwoch hielt William eine virtuelle Rede bei den "Spirit of Fire Awards 2020" der "Fire Fighters Charity". Dabei sprach er über die Herausforderungen für die Feuerwehr in Zeiten der Corona-Pandemie und er setzte sich für die psychische Gesundheit von Rettungskräften ein. "In diesem Jahr war der Ausbruch von Covid-19 eine einzigartige Herausforderung für alle Einsatzkräfte. Sie mussten sich neuen Arbeitsweisen anpassen und gleichzeitig Leben retten und den Bedürftigen Tag für Tag helfen", hieß es durch William. Über seine Corona-Diagnose verlor der Prinz jedoch kein Wort. Ob sich William in der nächsten Zeit wohl nochmal dazu äußern wird? Wir können gespannt sein...