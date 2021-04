Prinz William: Erstes Statement! Emotionale Worte zu Prinz Philips Tod

"Das hundertjährige Leben meines Großvaters wurde von Dienst bestimmt - Dienst für sein Land und das Commonwealth, für seine Frau und Königin und für unsere Familie", heißt es in seinem Statement, das in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde. "Ich bin froh, mich nicht nur von seinem Beispiel leiten lassen zu können, aber auch lange seine Gegenwart in meinem eigenen Erwachsenenleben gespürt zu haben - sowohl in guten als auch schlechten Tagen. Ich werde immer dankbar sein, dass meine Frau so viele Jahre Zeit hatte, um meinen Großvater kennenzulernen, und für die Herzlichkeit, die er ihr gegenüber gezeigt hat. Ich werde es niemals als selbstverständlich ansehen, dass meine Kinder so viele besondere Erinnerungen an ihren Urgroßvater haben werden." Weiter schreibt William: