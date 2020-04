Prinz William: "Es macht mir Angst"

Reddit this

Traurige Worte von Prinz William! In einer emotionalen Beichte schüttet der Prinz nun sein Herz aus!

Huch, so kennen wir ja gar nicht! Obwohl sich die Royales zu privaten Themen eher bedeckt halten, bricht der Prinz nun sein Schweigen und gibt intime Einblicke in sein Innerstes...

Prinz Harry und Herzogin Meghan: Auszeit aus einem traurigen Grund

Prinz William ist in Sorge

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe, als bekannt gegeben wurde, dass unter einer Corona-Infektion leidet. Für die royale Familie eine nervliche Zerreißprobe. So berichtet William gegenüber "BBC": "Zuerst war ich sehr besorgt." Er ergänzt: "Aufgrund seines Alters gehörte er zu den Risikopersonen." Aber nicht nur um Prinz Charles machte sich William große Sorgen. Auch um seine Großmutter Queen Elizabeth und um seinen Großvater ist William sehr besorgt...

Prinz William hat Angst

"Wir tun alles, um sicherzustellen, dass sie isoliert und geschützt sind. Aber es macht mir Angst, wissen Sie. Was passiert mit gefährdeten Personen, die möglicherweise für längere Zeit isoliert werden müssen?", erklärt William weiter und zeigt dadurch, dass die Corona-Krise auch an der königlichen Familie nicht spurlos vorübergeht. Ob sich der Prinz in der nächsten Zeit wohl noch weiter zu den Vorkommnissen äußern wird? Wir können gespannt sein...

Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirklich?